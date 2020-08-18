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سيارات

الطريقة الصحيحة لتنظيف المقاعد الجلد في السيارة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:56 م
الطريقة الصحيحة لتنظيف
الطريقة الصحيحة لتنظيف المقاعد الجلد في السيارة
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اشرف عطية
يهتم العديد من سائقي السيارات بفرش سياراتهم وأغلبهم يفضلون الفرش الجلد لأنه يظهر جمال السيارة ويضيف عليها روح الفخامة ولكن في بعض الأحيان تزعجهم الأوساخ التي يبقي أثرها على الفرش. 

ويجب العناية بالفرش الجلد الخاص بمقاعد السيارة لانه يجذب الأوساخ له طول الوقت فيجب العناية به وغسيلة جيدا خصوصا لو كان لونة فاتحا فأنه يحتاج إلى عناية أكبر من الفرش الداكن. 

وفي هذا السياق نعرض عليكم طرق العناية بالفرش الجلد وكيفية المحافظة عليه. 

1- استخدم المكنسة لتزيل الأتربة العالقة في جنبات الفرش وداخل الأماكن الضيقة.

2-قم باستخدام قطعة اسفنجية ومادة تنظيف الجلود واحرص على مسح الفرش في اتجاة واحد. 

3- استخدم بعد ذلك قطعة قماش رقيقة لتمحوا آثار المنظف. 

4- في حالة تصلب الجلد ومرور فترة طويلة من الزمن قم باستخدام مادة مرطبة لتعيد إليه ملمسة الطري مرة أخرى وتحافظ عليه.
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