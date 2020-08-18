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فن

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:17 م
اليسا - صاحبة رأي
اليسا - صاحبة رأي
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سعيد فراج
حققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 5 ملايين و965 ألف مشاهدة، مقتربة من 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو. 

أغنية «صاحبة رأي» لـ الفنانة إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 


وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

«صاحبة رأي» هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى. 

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم. 
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