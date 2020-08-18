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ليلى عبد المجيد: المنتمون للجماعة الإرهابية مرتزقة وليسوا أصحاب مبادئ "فيديو"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ إعلام بجامعة القاهرة، إن المنتمين للجماعة الإرهابية عبارة عن مرتزقة ليسوا اصحاب مبادئ لكى يدافعوا عنها ، منوهة انهم يسعون وراء جمع الاموال بكل السبل ويدافعون عن من يدفع لهم أكثر. 

وأضافت أستاذ الاعلام، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك اختلافات بين اعضاء الجماعات الارهابية حول الكعكة ، مشيرة إلى انهم يشعرون ان اعضاء الجماعة فى تركيا يحصلون على النصيب الاكبر، مؤكدة أن كلهم تمولهم قطر وليس تركيا. 

وتابعت أن بعض الجمهور الذى مازال يتبعهم سيكشف ما ورائهم خاصة وانهم ليسوا أصحاب مبادئ ولكنهم  يتبعون من يدفع أكثر، منوهة ان نسب المشاهدة والمتابعة لأعضاء الجماعة الإرهابية تراجعت بشكل كبير. 

وأوضحت أنه على مدى تاريخ الإعلام مثل المنتمين لجماعات الارهابية موجودين ويتم اكتشافهم ويفقدون مصداقيتهم، خاصةً أنهم ليسوا لديهم مبدأ يدافعون عنه. 
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