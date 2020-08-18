ضربا حصانا حتى الموت.. النيابة تحقق مع صاحب عربة كارو وعاطل

تباشر نيابة الوايلي اليوم الثلاثاء التحقيق مع صاحب فيديو ضرب حصان حتى الموت وطالبت تحريات المباحث لكل من صاحب عربة كارو، عاطل وذلك في واقعة اعتدائهما على دابة حصان) بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.





وكان قسم شرطة الوايلي القي القبض علي المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهما الواقعة





وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان في حالة إغماء فضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بالاشتراك مع الثاني بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة.



