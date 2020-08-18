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تعليم

جامعة المنوفية تطلق قوافل توعوية للنهوض بالمرأة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:19 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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محمد أمين
أطلقت جامعة المنوفية سلسلة من القوافل المضنية التي تحارب فيها الأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة وتداعيات ذلك على قوى المجتمع سلبا، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة. 


حيث شهدت اليوم فعاليات قافلة كلية الإقتصاد المنزلي عبر البث الإلكتروني حيثيات هذا العنف ضد المرأة بدءً من الأسرة والتعامل الذكوري مع الفتيات، وأيضا التداعيات المجتمعية في التعامل السلبي للمرأة في القانون وضعف المشاركة في العلوم والبرامج السياسية وأحقية المشاركة بشكل أعمق في رسم خطط التنمية والتطوير داخل المجتمع. 

هذا وتطرقت القافلة إلى تفاصيل الكيفية التي ينبغي من خلالها تدعيم وتأصيل سُبل العناية بالمرأة ودعمها الكامل في الإعتماد على النفس وخاصة في الجانب المادي لمواجهة الصعوبات التي تتعرض لها في مراحل العمر المختلفة، ودعم مؤسسات التعليم التي تعتني بالمرأة الأمية وتوفير فرص تعلم جديدة، ومساعدتها في تربية أبنائها على أسس راقية وناهضة في تعاملها مع الفتاة. 

كما دعت القافلة القوى والمؤسسات المجتمعية المختلفة إلى مزيد من الإهتمام بقضايا المرأة التعليمية والصحية وتوفير برامج للتنمية في كافة المجالات وترك مساحات كافية لمشاركة المرأة في بناء المجتمع مستعرضة في ذلك قصص لنساء غيرن الكثير من مجريات التاريخ  وترك بصمات فارقة. 

القافلة تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة الدكتورة سهام عزيز وكيل كلية الإقتصاد المنزلى بالجامعة والدكتورة فاطمة حسان أستاذ مساعد بالكلية.
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