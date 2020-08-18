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أخبار العالم

غانا تعلن عودة فتح الحدود الجوية 1 سبتمبر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:12 م
فتح الحدود الجوية
فتح الحدود الجوية
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أمينة الدسوقى
أعلن رئيس غانا نانا أكوافو أدو عن نيته إعادة فتح الحدود الجوية للبلاد. في الأول من سبتمبر كموعد محتمل لإعادة فتح مطارات البلاد،  استئناف الرحلات الجوية

وقال رئيس غانا أن وزارة الطيران وهيئة الطيران المدني في غانا وشركة مطارات غانا المحدودة مع وزارة الصحة ووكالاتها عملت على ضمان استعداد البلاد لإعادة فتح مطارتها، واستئناف الرحلات الجوية لافتا إلى أنه:" أريد أن أتأكد من أننا قادرون على اختبار كل راكب يأتي إلى البلاد لمنع انتشار الفيروس". 


وأضاف الرئيس "أتمنى بحمد الله أن نكون مستعدين للقيام بذلك بحلول الأول من سبتمبر.. حيث تم إغلاق حدود غانا الدولية في 22 مارس في محاولة لوقف انتشار وباء Covid-19 ، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه ، سيتم إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد في 24 أغسطس".

وأشار نانا أن جميع الطلاب أكملو من خلال بوابات التعلم الإلكتروني ، دراساتهم للعام الدراسي باستثناء جامعة كيب كوست وجامعة الصحة والعلوم الجامعات التقنية ذات الصلة وبعض الكليات الأخرى. وبعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة ، تم اتخاذ قرار بعودة الطلاب من مؤسسات التعليم العالي هذه إلى المدرسة في 24 أغسطس لإكمال عامهم الدراسي.

كما أعلن الرئيس نانا أكوفو-أدو أيضًا عن رفع القيود المفروضة على من يُسمح لهم بحضور المؤتمرات، بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتهوية الكافية ومدة ساعتين لكل جلسة.
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