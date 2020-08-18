حبس مغتصب وقاتل طفل الفيوم والنيابة تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة

قررت نيابة أبشواى انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة أحد الاطفال الذي يبلغ من العمر 5 سنوات مقتولا وملقى داخل دورة مياه الوحدة الصحية بقرية شكشوك بمركز أبشواى ، كما قررت النيابة حبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات

كان العاملون بالوحدة الصحية بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي بالفيوم قد عثروا صباحا على جثة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات مخنوق وملقى بجردل مياه داخل أحد الحمامات بالوحدة الصحية .

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أمر اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتمت مراجعة الكاميرات كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تبين من المعاينة الظاهرية للطبيب الشرعي أن الطفل تعرض للاغتصاب والقتل عن طريق الخنق .

توصل رجال المباحث إلى القاتل الذى يبلغ من العمر 16 عاما وتم القبض عليه ، واعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة البشعة ، وانه خطف الطفل من والدته بسوق قرية شكشوك ، وقام بالاعتداء عليه جنسيا ، ثم تخلص من الطفل بخنقه بالفانلة التي كان يرتديها المتهم وتم وضعه في جردل داخل حمام الوحدة الصحية بقرية شكشوك .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم .