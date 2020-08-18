مصطفى بكري: القيادة السياسية لا تفرط أبدًا في حقوق مصر

قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 قرار هام للغاية.





وأضاف "بكري"، خلال الجلسة العامة " أن الاتفاقية تبعث رسالة مفادها أن القيادة السياسية حكيمة، متابعًا: "الاتفاقية تأتي تنفيذا لقانون البحار وحرصًا على المصلحة الوطنية المصرية كما أن ما حدث يبطل الادعاءات الزائفة التي رددها البعض".



