AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مصطفى بكري: القيادة السياسية لا تفرط أبدًا في حقوق مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:35 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 قرار هام للغاية.

وأضاف "بكري"، خلال الجلسة العامة " أن الاتفاقية تبعث رسالة مفادها أن القيادة السياسية حكيمة، متابعًا: "الاتفاقية تأتي تنفيذا لقانون البحار وحرصًا على المصلحة الوطنية المصرية كما أن ما حدث يبطل الادعاءات الزائفة التي رددها البعض". 

وأكد أن "القيادة  السياسية لا تفرط في حقوق مصر، ومصر مستفيد من تعيين الحدود وتصدّت لكافّة الادعاءات الكاذبة بأن مصر تفرط في ارضها وهذا كلام كاذب وهناك وثائق دامغة بأن مصر لا تفرط في أي من حقوقها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

صلاح حسب الله: القيادة السياسية لن تفرط فى نقطة مياه من حقوق مصر التاريخية

بين قانون البحار واتفاقية ترسيم الحدود.. كل ما تريد معرفته عن معاهدة مصر واليونان

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

ترشيحاتنا

من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

الدوري المصري.. خطأ كارثي من حارس طنطا يهدي حرس الحدود الهدف الأول.. فيديو

ننشر أول صورة للمتهمين بتعذيب حصان حتى الموت في الوايلى

المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري.. من هو جميل عياش

من أمريكا إلى المغرب.. طفلة تتلقى ردًا مفاجئًا على «رسالة في زجاجة» ألقتها في المياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد