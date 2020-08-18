حيل سحرية تحسن من رائحة سيارتك في الصيف

العديد من سائقي السيارات يعانون من انتشار الروائح الكريهه داخل سياراتهم خصوصا في فصل الصيف و يوجد اسبابا كثيرة لتكون تلك الروائح داخل سيارتك و التي سنستعرضها في هذا الموضوع .





من اكثر الاشياء التي تتسبب في انتشار الروائح الكريهه في السيارة هو ترك بواقي الطعام فيها لفترات طويلة مما يجعلها تتفاعل مع الحرارة و تفسد مسببة روائح كريهه داخل السيارة و تراكم النفايات و نقل الحيوانات الاليفة يساعد بشكل كبير علي انتشار الروائح الكريهه داخل السيارة .





نصائح للتخلص من الروائح الكريهه داخل سيارتك :





1– تجنب ترك بقايا الطعام داخل سيارتك .





2– تجنب ترك السيارة متسخة لفترة طويلة و قم بغسيلها بشكل دوري .





3– قم بتنظيف موكيت السيارة و الأماكن الضيقة التي تهتبر بيئة صالحة للعفن و الروائح الكريهه .





4- افرك فرش السيارة بأوراق جافة كل فترة لتساعد الانسجة علي التنفس و عدم تكوين الروائح بها .





5– قم بتنظيف فتحات التكييف بمادة مطهرة و معطرة .





6- قم بوضح حبيبات البن و قطع الفحم لأنها تمتص الرواءح الكريهه .



