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سيارات

حيل سحرية تحسن من رائحة سيارتك في الصيف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:48 م
حيل سحرية تحسن من
حيل سحرية تحسن من رائحة سيارتك في الصيف
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اشرف عطية
العديد من سائقي السيارات يعانون من انتشار الروائح الكريهه داخل سياراتهم خصوصا في فصل الصيف و يوجد اسبابا كثيرة لتكون تلك الروائح داخل سيارتك و التي سنستعرضها في هذا الموضوع . 

من اكثر الاشياء التي تتسبب في انتشار الروائح الكريهه في السيارة  هو ترك بواقي الطعام فيها لفترات طويلة مما يجعلها تتفاعل مع الحرارة و تفسد مسببة روائح كريهه داخل السيارة و تراكم النفايات و نقل الحيوانات الاليفة يساعد بشكل كبير علي انتشار الروائح الكريهه داخل السيارة . 

نصائح للتخلص من الروائح الكريهه داخل سيارتك  : 

1– تجنب ترك بقايا الطعام داخل سيارتك . 

2– تجنب ترك السيارة متسخة لفترة طويلة و قم بغسيلها بشكل دوري . 

3– قم بتنظيف موكيت السيارة و الأماكن الضيقة التي تهتبر بيئة صالحة للعفن و الروائح الكريهه . 

4- افرك فرش السيارة بأوراق جافة كل فترة لتساعد الانسجة علي التنفس و عدم تكوين الروائح بها . 

5– قم بتنظيف فتحات التكييف بمادة مطهرة و معطرة .

6- قم بوضح حبيبات البن و قطع الفحم لأنها تمتص الرواءح الكريهه . 

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