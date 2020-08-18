مصادر تكشف ما قاله الحريري حول محاكمة قتلة والده

ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، على إن الرجل طالب جميع الأطراف اللبنانية بالتعاون ووقف نهج الاغتيالات الدائر حتى الآن، وفق شبكة العربية.





وقالت المصادر المقربة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري ونجل الراحل رفيق الحريري، أن يكون هناك أي شعور بخيبة أمل من الحكم الذي تتم تلاوته، من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، اليوم الثلاثاء.





وأضافت المصادر المقربة من سعد الحريري أن "هذا انتصار للعدالة الصافية بلا أي تسييس، وهذه هي المحاكم الدولية.. هي لا تقفز لأية استنتاجات وتكهنات مبينة على وقائع غير دامغة".





وتابعت المصادر، أنه "الآن المطلوب ممن يحمي القتلة أن يسلمهم لمحكمة ثبت بالدليل القاطع أنها غير مسيسة وغير موظفة لاستهداف طرف".





وقالت إنه "في حال لم يتم تسليم القتلة أو في حال حمايتهم ستتحمل الجهة الحامية المسؤولية السياسية والأدبية والوطنية والقانونية عن أفعالها"، وأنه "على الجميع التعاون لتجاوز هذه القضية التي نكبت لبنان لوقف نهج الاغتيال السياسي الذي دمر لبنان والمنطقة".





وقد وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة، في وقت سابق الثلاثاء.



