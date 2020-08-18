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تكنولوجيا

من أكبر منصة للآراء بالعالم.. موقع TED بالعربي حاضن للتطرف والأفكار المسمومة بعد شراكته مع قطر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:33 م
موقع TED بالعربي
موقع TED بالعربي حاضنة للتطرف والأفكار المسمومة
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قسم التكنولوجيا
لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه منصة TED العالمية، في نشر الأفكار والآراء والخبرات من خلال متحدثيها الذين ألهموا مجتمعاتهم والعالم، وتحدوا الظروف ليكونوا علماء أو رواد أعمال أو قادة، ولكن تغير الأمر لتتحول المنصة عن طريق نسختها العربية  موقع TED بالعربي إلى نشر التطرف بعد شراكة قطرية لمدة عامين. 

وقام  موقع TED بالعربي بإجراء شراكة مع دولة قطر لمدة عامين،لإنشاء مكتبة رقمية تحتوي على موضوعات تهم الناطقين باللغة العربية، وأثار هذا الأمر اعتراض عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، لخوفهم من فرض قطر لأفكار معينة وفرض شخصيات لها توجهات سياسية تخدم الأهداف القطرية. 


ومن المعروف أن المنصة العالمية TED هى منظمة أمريكية غير ربحية، وتوفر على منصاتها كافة الآراء والأفكار التي تخدم الشباب والموهوبين، وهو مالم يحدث عند دخول قطر بشراكتها للمنصة العربية في موقع TED بالعربي، حيث سيؤثر هذا الأمر بلاشك على توجه معين وفرض آراء محددة. 

وحذر الخبراء من استخدام موقع TED بالعربي بعد السيطرة القطرية عليه، حيث أنه بذلك أصبح منصة للإرهاب والتطرف والعنف، من خلال التمويل القطرى الذى يستهدف بالأساس نشر هذه الآراء والأفكار. 

واقترح الخبراء مشاهدة واستخدام المنصة الدولية ل TED بدلا من النسخة العربية ، والتى ستكون عن طريق استراتيجية بث السم في العسل من خلال التحكم في المحتوى والشخصيات المدعومة من قطر والتى لا يخفى على أحد توجهها وقيامها بتمويل الجماعات والفكر المتشدد في العالم العربي. 

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