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أخبار العالم

سعد الحريري: الجهة التي تحمي القتلة تتحمل مسؤولية تسليم المتهمين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:20 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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سمر صالح

نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في حديث خاص لقناتي "العربية" و"الحدث" أن يكون هناك أي شعور بخيبة أمل من الحكم الذي تتم تلاوته، من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي حول اغتيال رفيق الحريري .

وأضافت المصادر المقربة من سعد الحريري أن "هذا انتصار للعدالة الصافية بلا أي تسييس، وهذه هي المحاكم الدولية.. هي لا تقفز لأية استنتاجات وتكهنات مبينة على وقائع غير دامغة".

وأضافت أنه "الآن المطلوب ممن يحمي القتلة أن يسلمهم لمحكمة ثبت بالدليل القاطع أنها غير مسيسة وغير موظفة لاستهداف طرف".

وقالت إنه "في حال لم يتم تسليم القتلة او في حال حمايتهم ستتحمل الجهة الحامية المسؤولية السياسية والأدبية والوطنية والقانونية عن أفعالها" وأنه "على الجميع التعاون لتجاوز هذه القضية التي نكبت لبنان لوقف نهج الاغتيال السياسي الذي دمر لبنان والمنطقة".
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