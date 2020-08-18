وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للبعثات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للبعثات، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، وذلك بمقر الوزارة.





في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة التنفيذية للبعثات في تحديد الاحتياجات الفعلية من البعثات، في ضوء حاجة الدولة لتخصصات علمية مختلفة.





وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، يتضمن العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم ولعل أبرزها التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث، لافتًا إلى أن القانون يستفيد منه كل فئات المجتمع كطلاب الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.





كما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون أيضًا يعمل على تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث، كما يتضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم، وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد، والسماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته، وإلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم «جمهورية مصر العربية» والجامعة الموفدة عند نشر أبحاث جهة الابتعاث؛ لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.





وخلال الاجتماع، اقترح الوزير أن تقوم اللجنة بدراسة استحداث منظومة تشمل استقدام أساتذة متميزين من الجامعات الدولية لدعم تبادل الخبرات والمعارف بين الخبرات الدولية والمحلية





ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كاميليا صبحي أن اختصاصات اللجنة تشمل: تحديد الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات، وعدد المبعوثين وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها، ووضع قواعد اختيار المبعوثين وتحديد مدة البعثة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، بالإضافة إلى وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.





واستعرض الدكتور هيثم حمزة إنجازات قطاع البعثات خلال العام الماضي، ومنها: استحداث منظومة الابتعاث الداخلي، والإعلان الموحد للبعثات بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني وهيئة الجايكا اليابانية، والتي من المقرر أن ينتهي التقدم فيه خلال شهر أكتوبر 2020، مشيرًا إلى إطلاق إعلان جديد للبعثات في يناير 2021.





الجدير بالذكر أن اللجنة تضم كل من الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والمستشار القانوني بالوزارة، وممثلين عن وزارات (الخارجية ـ التخطيط ـ المالية)، بالإصافة إلى الأستاذ/ هشام مصطفى مدير عام الإيفاد والإشراف العلمي، والأستاذ/ محمد عمار مدير عام الإشراف المالي ورعاية المبعوثين.



