خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، إن 24 ساعة فقط هى المتبقية من عمر المجلس التشريعي ، خلال دور الإنعقاد الحالي مطالبا النواب بسرعة مناقشة مشروعات القوانين المطروحة على المجلس .





وأكد عبدالعال ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا ،لمناقشة قانون المخلفات، أن المجلس أصبح متبقيا عليه ساعات قليلة ،وهو ما يتطلب الإختصار فى التعليقات على مشروعات القوانين.



