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برلمان

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:28 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، إن 24 ساعة فقط هى المتبقية من عمر المجلس التشريعي ، خلال دور الإنعقاد الحالي مطالبا النواب بسرعة مناقشة مشروعات القوانين المطروحة على المجلس .

وأكد عبدالعال ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا ،لمناقشة قانون المخلفات،  أن المجلس أصبح متبقيا عليه ساعات قليلة ،وهو ما يتطلب الإختصار فى التعليقات على مشروعات  القوانين.

يذكر أن مجلس النواب  وافق منذ قليل على ، قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
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