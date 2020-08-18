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أخبار البلد

رولا خرسا تتعرض لأسوأ تجارب حياتها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:31 م
رولا خرسا
رولا خرسا
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ميرنا محمود
 كشفت الاعلامية رولا خرسا عن أسوأ تجارب حياتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور فيسبوك.

وكتبت رولا خرسا: "من اسوا تجارب حياتي حصلت النهاردة..البنت الي بتساعدنا في البيت نزلت تمشي كلابنا في الشارع..عملت ايه؟ رمت الكلاب في الشارع وهربت..مش مهم  هي  رغم ان ربنا عالم وحده ان احنا بنعامل ازاي".

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وتابعت: لقينا علي الكلاب في كل حتة اكتر من ٣ ساعات وكلنا منهارين لاحسن  يكونوا تاهوا..
بس لطف ربنا مالوش حدود...فعلا
ناس  طيبين في اجزخانة لقوهم ودخلوهم عندهم لغاية ما يجي حد يسال عنهم

واستكملت قائلة: الدروس المستفادة
1-لسه فيه ناس عندهم رحمة وانسانية زي بتوع الاجزخانة ربنا يكرمهم
2- توقع الغدر من اي حد دا بابلو حبيبي كان  بيحبها جدا وبينام اوقات كتير جنبها
3-لسه فيه اشرار  علي كوكب الارض  ناس معندهاش رحمة
4-ديفا وبابلو دول اولادي وتاهوا ورجعوا لنا .. انا مش عارفه ابطل عياط والي علي لساني الف حمد وشكر ليك يا رب..لطفك دائما  غامرني

من اسوا تجارب حياتي حصلت النهاردة..البنت الي بتساعدنا في البيت نزلت تمشي كلابنا في الشارع..عملت ايه؟ رمت الكلاب في...

Posted by Rola Kharsa on Tuesday, 18 August 2020
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