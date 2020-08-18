أهم أخبار التوك شو.. لجنة مكافحة كورونا: تجارب لقاح الفيروس وصلت للمرحلة الثالثة.. محافظ أسوان يكشف موعد عودة السياحة الخارجية للمحافظة.. برلماني يكشف آخر تفاصيل التصالح في مخالفات البناء

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة التي تتطرق إلى الساحة المصرية والعربية والدولية وإليكم أبرز تلك الأخبار..





قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمل الأن فى وجود لقاح واقى من هذا الوباء.





وأضاف "حسنى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن التوصل إلى لقاح واقى ضد فيروس كورونا هو الأمل القريب جدا، موضحا أنه يوجد مراحل للتوصل إلى اللقاح والأن هى المرحلة الثالثة، متابعا أنه فى واقع قريب، ولكن لا يدعى أحد الأحلام.





عرضت فضائية "الأن" تقريرا لـ منتجع الجونة ، والذي يحاول أن يجتذب السياح من جديد ، بعد أزمة فيروس كورونا.





وقال يواكيم شميت ، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الفنادق ، إن السياحة المصرية شهدت أسوأ أزمة ، خلال أزمة كورونا ، والتي استغرقت اسابيع فقط من الأزمة لتتوقف تماما.





قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صاحب العقار المخالف معرض لنفس العقوبة الذي يتعرض لها صاحب الوحدة نفسها، مؤكدا أنه يجب على صاحب العقار أن يحول وضعه من وضع غير آمن إلى وضع آمن .





وأوضح ممدوح الحسيني، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي فضائية "القناة الأولي"، أن مجلس النواب يسعي إلي هدف رئيسي للقضاء على الترهل الإداري والفساد داخل المحليات الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل، لافتا أن المستفيد الأول من معالجة هذا الفساد هو المواطن.





عرضت قناة العربية، فيديو يرصد سترة بقدرات مذهلة تقي من عدوى كورونا، والتى ابتكرها بروفيسور هندى يدعى سوميش سنج، والذى أكد أن السترة تتكون من 4 طبقات وتساعد فى الحماية من فيروس كورونا بنسبة 99.9%.





وقال البروفيسور الهندى، خلال حديثه، إن السترة بها جهاز استشعار يعطى جرس انذار لمرتديها فى حالة اقتراب أحد الأشخاص منه لمسافة أقل من مترين.





قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن رحلات الطيران أصبحت فى تلك الفترة منتظمة وأصبح هناك رحلات يوميا، مشيرا إلى أنه يتم الآن السير بانتظام بالنسبة للداخلية للوافدين بأسوان، حيث إنه بالفترة الأخيرة تم الاهتمام بالفنادق والإجراءات الاحترازية بها.





وأضاف "عطية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن المحاقظة الأن تقوم بالإهتمام بالمتاحف والأماكن السياحية بشكل عام، موضحا أنه تم عن طريق التنسيق مع غرفة تنشيط السياحة والنواب الموجودين بالمحافظة.





أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمجتمع المدنى الأسوانى ومساعدته للجهات الخاصة بالمحافظة فى السيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسوان كانت من أولى المحافظات التى بدأ بها الفيروس.





وأضاف "عطية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإجراءات الاحترازية فى بداية فيروس كورونا بالمحافظة جعلت المواطن الأسوانى بشكل عام يهتم بالأمر، موضحا أن المجتمع المدنى له تفاعل جيد جدا داخل المحافظة.





أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة ليست منعزلة عن المواطن، وكل ما يعنيها هو المواطن المصري، "كلنا في مركب واحد"، لذلك كل ما يتم اتخاذه من قرارات أو تشريعات أو قوانين تكون لصالح المواطن.





وقال ممدوح الحسيني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إنه وجد العديد من السلبيات في قانون التصالح مع المخالفين في الأعوام الماضية، والذي نتج عن هذه الأخطاء أنه حدث للناس نوع من اللامبالاة.





قالت المحكمة الخاصة بلبنان، خلال جلستها بخصوص اغتيال رفيق الحريري، أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار، ومعظم المتضررين لم يحصلوا على تعويضات.





وقالت محكمة اغتيال الحريري، خلال جلسة الحكم المباشرة التى أذيعت على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، ولم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع، مشيرة إلى أن المتهمين بالاغتيال ينتمون إلى حزب الله.





قالت رانيا يعقوب، خبير سوق المال، إن كان هناك الكثيرين ممن يشككون في اداء الحكومة وبعض الوزارات وذلك خاصة قبل مواجهة الدولة لجائحة كورونا والنجاح في تلك الازمة، وكان ذلك على المستوى المحلي والعالمي.





وتابعت رانيا يعقوب، خلال حوارها في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن ازمة السيول التي سبقت ازمة كورونا مباشر في الداخل المحلي كانت ازمة كاشفة للقطاع الحكومي والنجاح في وضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع تلك الازمة.





أكدت أحدى القضاة بالمحكمة العليا بـ لبنان، على عدم وجود دليل مثبت على تورط حزب الله في إغتيال رفيق الحريري .





وأشارت خلال جلسة النطق بالحكم ، إلى أن المتورطين تعمدوا أستخدام مجموعة من الهواتف الخلوية ذات الشبكات الخضراء والزرقاء والأروجونية ، وجميعهم مرتبطين ببعضهم البعض على اختلاف وظيفتهم .