تقاضى 200 ألف جنيه رشوة.. تأجيل محاكمة خبير بوزارة العدل لـ14 أكتوبر





وطلب دفاع المتهم، علي فتحي، بحضور كل من المحامي الشاهد الأول وضابط الرقابة الادارية الذي قام بعملية الضبط، ومدير المتهم في العمل لسؤالهم حول القضية.





وكانت نيابة الاموال العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا، احالت القضية رقم 8019 لسنة 2019 جنايات الحدائق المقيدة برقم 1789 لسنة 2019 كلى غرب القاهرة والمقيدة برقم 1392 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا والمقيدة برقم 2 لسنة 2020 جنايات امن الدولة العليا، المتهم فيها محمد ح م ح ع، 45 سنة، خبير اول بالقسم الحسابي بمكتب خبراء شمال القاهرة بوزارة العدل، لأنه فى غضون الفترة من 29 مايو 2019 حتى 24 يونيو 2019، بدائرة قسم الحدائق محافظة القاهرة بصفته موظفا عموميا خبير اول بالقسم الحسابي بمكتب خبراء شمال القاهرة بوزارة العدل، طلب واخذ لنفسه عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب وأخذ من محمد ع ع غ، 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فنى فى الدعوى رقم 915 لسنة 2018 مدني كلى شمال القاهرة لصالح موكل الاخير تمهيدا لصدور حكم فى موضوع الدعوى برفضها.





تم احالة المتهم للتحقيق ومن ثم احالته للمحاكمة الجنائية.

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة خبير اول بالقسم الحسابي بمكتب خبراء شمال القاهرة بوزارة العدل، في اتهامه بتقاضي 200 ألف جنيه رشوة من محامٍ مقابل إعداد تقرير فني في الدعوى رقم 915 لسنة 2018 مدني كلي شمال القاهرة لصالح موكل الأخير تمهيدًا لصدور حكم في موضوع الدعوى برفضها، لجلسة 14 اكتوبر.