بالأسماء.. محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات بين رؤساء المدن والأحياء

في إطار المتابعة المستمرة للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتقييم المتواصل، حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة ، وحرصا على الاستفادة من الخبرات والعطاء للتنفيذيين في العديد من مواقع العمل على مستوى المحافظة. أصدر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء الاحياء والمدن بالمحافظة، وذلك





وبحسب بيان، تضمن قرار المحافظ رقم 449 ، ندب سعد خليل بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة، للعمل رئيسًا لمدينة محلة دمنه، وندب محمد عبد الباقى عبد الغني، القائم بعمل رئيس جمصة للعمل رئيسا لحى غرب المنصورة، وندب احمد محمد عرفه مسعد، نائب رئيس مدينm جمصة ليقوم بعمل رئيس مدينه جمصة، ندب نجوى أحمد أمين عبد الجليل، رئيس مدينة محلة دمنة للعمل مديرا عاما للتفتيش والمتابعه بديوان عام المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية أن الحركة المشار إليها تستهدف الاستفادة من القيادات التنفيذية فى كل مواقع العمل وذلك تحقيقا للنهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.