تحرير69 مخالفة تموينية متنوعة فى مدن ومراكز المنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 32 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافر جميع متطلبات واحتياجات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة للنهوض بمستوى الخدمات التي تسعى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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من جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات تحرير 32 مخالفة بجميع مراكز المحافظة، بالمرور على المخابز والأسواق تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – محال تجارية بدون ترخيص – عدم وجود شهادات صحية – قضايا تموينية أخرى متنوعة).

وفي مركز أبوقرقاص أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 37 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص، كما تم التحفظ على كمية من الايس كريم قبل تداولها للمواطنين، حيث تم سحب عينة لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستهلاك الادمي، مشيرًا ان تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.