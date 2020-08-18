على متن مركب.. ياسمين رئيس تطل على الجمهور بفيديو من إجازتها الصيفية.. شاهد

نشرت الفنانه ياسمين رئيس ، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.





و ظهرت ياسمين رئيس في الفيديو وهي علي متن مركب اثناء عطلتها الصيفيه.





وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

- قمر يا ياسمين

- وحشتينا جدا

- بنحبك اووي





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و تشارك ياسمين رئيس في فيلم "الحارث"، الذي ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر.



