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فن

على متن مركب.. ياسمين رئيس تطل على الجمهور بفيديو من إجازتها الصيفية.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:51 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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ندى فكري
نشرت الفنانه  ياسمين رئيس، مقطع فيديو جديد لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

و ظهرت ياسمين رئيس في الفيديو وهي علي متن مركب اثناء عطلتها الصيفيه.

وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :
- قمر يا ياسمين
- وحشتينا جدا 
- بنحبك اووي

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و تشارك ياسمين رئيس في فيلم "الحارث"،  الذي ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس ، فيلم"لص بغداد" حقق ايرادات ضخمة من بداية عرضه في شباك التذاكر وهو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقىت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.
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