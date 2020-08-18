على متن مركب.. ياسمين رئيس تطل على الجمهور بفيديو من إجازتها الصيفية.. شاهد

نشرت الفنانه ياسمين رئيس، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.
و ظهرت ياسمين رئيس في الفيديو وهي علي متن مركب اثناء عطلتها الصيفيه.
وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :
- قمر يا ياسمين
- وحشتينا جدا
- بنحبك اووي
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و تشارك ياسمين رئيس في فيلم "الحارث"، الذي ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس ، فيلم"لص بغداد" حقق ايرادات ضخمة من بداية عرضه في شباك التذاكر وهو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقىت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.