الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، إن رئيس الجمهورية وقع على القانون 173 لسنة 2020 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة لضريبة الدخل و القيمة المضافة









وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية على قناة "دي ام سي"، أن القانون أيضًا يشمل غرامات التأخير بالنسبة للضريبة العقارية والرسوم الجمركية وضريبة الدمغة، لافتًا إلى أن جميع الممولين والمسجلين والمكلفين يستفيدون من هذا القانون.





وأوضح أنه جار تطبيق القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولذلك قام بتوجيه نداء ضروري لكل المواطنين بسرعة سداد اصل الضريبة حاليا قبل نشره لأنه سيعمل بالقانون من اليوم التالي بعد نشره مباشرة.









وأكد أن المواطن في تلك الحالة هو المستفيد بإلغاء جميع غرامات التأخير والضرييبة الإضافية بنسبة 100% قبل نشره، بينما إذا تم العمل بالقانون سيقوم المواطن بدفع كل المستحقات، ولكن الدولة ستقوم بإتاحة 60 يوما للمواطن بعد القرار لدفع 90% فقط و60 يوم أخرى، وسيكون المقرر دفع 70% من الضريبة.



