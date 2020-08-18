AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:54 م
مصلحة الضرايب
مصلحة الضرايب
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن رئيس الجمهورية وقع على القانون 173 لسنة 2020 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة لضريبة الدخل والقيمة المضافة.


وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية على قناة "دي ام سي"، أن القانون أيضًا يشمل غرامات التأخير بالنسبة للضريبة العقارية والرسوم الجمركية وضريبة الدمغة، لافتًا إلى أن جميع الممولين والمسجلين والمكلفين يستفيدون من هذا القانون.

وأوضح أنه جار تطبيق القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولذلك قام بتوجيه نداء ضروري لكل المواطنين بسرعة سداد اصل الضريبة حاليا قبل نشره لأنه سيعمل بالقانون من اليوم التالي بعد نشره مباشرة.


وأكد أن المواطن في تلك الحالة هو المستفيد بإلغاء جميع غرامات التأخير والضرييبة الإضافية بنسبة 100% قبل نشره، بينما إذا تم العمل بالقانون سيقوم المواطن بدفع كل المستحقات، ولكن الدولة ستقوم بإتاحة 60 يوما للمواطن بعد القرار لدفع 90% فقط و60 يوم أخرى، وسيكون المقرر دفع 70% من الضريبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موزانة البرلمان توافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

الضرائب: الإعفاء من مقابل التأخير أو الغرامات بشرط سداد أصل الضريبة

إنهاء النزاعات الضريبية.. النواب يعددون مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. وينصحون الممولين بالإسراع في السداد.. ونائب: يعالج تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية

الضرائب توضح شرط الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية

المالية تنفي ضرائب جديدة على الممولين بـ قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وزير المالية: مهلة جديدة حتى نهاية ديسمبر المقبل لإنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

نشرة الفن.. شيرين عبد الوهاب مع زوجها بعد شائعة الخناقة.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن