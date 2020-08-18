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رياضة

اتحاد الكرة: استكمال مجموعة القاهرة للدرجة الثانية.. وإقامة دورة ترقي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:08 م
سحر عبدالحق
سحر عبدالحق
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يسرى غازى
قررت الدكتورة سحر عبد الحق، المشرف العام على الكرة النسائية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتفاق مع لجنة مسابقات كرة القدم النسائية، استكمال مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية. 

واستقرت لجنة مسابقات الكرة النسائية على استكمال مباريات القاهرة، خاصة ان هناك صراع مشتعل على الصعود للترقي، بين فريقي القلعة والسكة الحديد وبينهن مباراة مرتقبة مع استئناف البطولة.

وحسم حتى الآن 4 فرق الصعود لدورة الترقي ويتبقى حسم المقعد الخامس، وهو الصاعد لاحقًا من مجموعة القاهرة على أن تقام دورة الترقي، في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موعد انطلاق منافسات دوري كرة القدم النسائية. 

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تقرر استئناف دوري كرة القدم النسائية موسم 2020/2019، الجمعة 2 أكتوبر 2020.

وقالت إن لجنة مسابقات الكرة النسائية أبلغت الأندية بموعد العودة للتدريبات والاستعداد لاستئناف البطولة، وهو الاثنين المقبل 2020/8/24.

ومن المقرر دراسة إرسال جداول الدوري الجديدة الخاصة باستكمال الموسم الحالي لاحقًا، فور الانتهاء من وضعها. 
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