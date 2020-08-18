مقطوعات موسيقية إسبانية ولاتينية بآلات كلاسيكية عربية في سلسلة بيت العود

بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتحت إشراف أستاذ العود العراقي نصير شمّه، تتواصل سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" مع إحياء الجلسة السابعة عبر الإنترنت يوم الأربعاء القادم 19 أغسطس في فعالية فريدة عابرة للثقافات، حيث سيقدم موسيقيي بيت العود بقيادة نصير شمة مقطوعات موسيقية متنوعة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية باستخدام آلات موسيقية عربية.





تقام هذه الجلسة بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبإشراف فني من أستاذ العود العراقي نصير شمّة، وتتضمن برنامجًا متنوعًا يقدم من خلاله نصير شمّة وموسيقيي "بيت العود" مجموعة من المقطوعات الإسبانية واللاتينية على آلات عربية مقدمّين بذلك تجربة موسيقية استثنائية.





يبدأ الحفل عند تمام الساعة 9 مساءً، ويتضمن مقطوعة "مالاجوينا والأندلس" للمؤلف أرماندو رومبا، والتي سيتم تأديتها برؤية جديدة، ومقطوعة "تيكو تيكو" للمؤلف زيكوينها دي أبرو، ومقطوعة "كانكون ديل مارياشي" للمؤلف باكو رينتيريا، هذا إلى جانب موسيقى المؤلف جيراردو موتاس رودريغوس "لا كومبارسيتا"، ومقطوعة "بور أونا كابيزا" للمؤلف كارلوس جارديل.

وتأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" استكمالًا لسلسلة "نصير شمّة والأصدقاء"، بهدف نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم حاليًا. ويتم بث الجلسات الموسيقية عادةً أيام الأربعاء، حيث يقدم موسيقيو "بيت العود" عروضًا موسيقية رائعة من منازلهم حول العالم.





نصير شمّة هو مايسترو عراقي عالمي وعازف عود حائز على أكثر من 60 جائزة ووسامًا، وقد أصدر عددًا من الألبومات الموسيقية في إيطاليا ومصر والجزائر والمملكة المتحدة مع أكثر من 60 مقطوعة موسيقية. وحصل على لقب "فنان اليونسكو من أجل السلام" و"سفير النوايا الحسنة" لدى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، ويواصل شمّة مع خريجي بيت العود الموهوبين تكريس مواهبهم لنشر رسالة الأمل في المجتمع.





ضمت سلسلة "بيت العود في ضيافتك" عددًا من الحفلات الموسيقية بما في ذلك حفل "القانون الجديد"، و"نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود"، و"الغناء العربي الكلاسيكي"، و"غناء شهر رمضان المبارك"، و"يونيفرسال موزارت"



