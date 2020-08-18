AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مقطوعات موسيقية إسبانية ولاتينية بآلات كلاسيكية عربية في سلسلة بيت العود

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتحت إشراف أستاذ العود العراقي نصير شمّه، تتواصل سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" مع إحياء الجلسة السابعة عبر الإنترنت يوم الأربعاء القادم 19 أغسطس في فعالية فريدة عابرة للثقافات، حيث سيقدم موسيقيي بيت العود بقيادة نصير شمة مقطوعات موسيقية متنوعة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية باستخدام آلات موسيقية عربية.

تقام هذه الجلسة بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبإشراف فني من أستاذ العود العراقي نصير شمّة، وتتضمن برنامجًا متنوعًا يقدم من خلاله نصير شمّة وموسيقيي "بيت العود" مجموعة من المقطوعات الإسبانية واللاتينية على آلات عربية مقدمّين بذلك تجربة موسيقية استثنائية.

يبدأ الحفل عند تمام الساعة 9 مساءً، ويتضمن مقطوعة "مالاجوينا والأندلس" للمؤلف أرماندو رومبا، والتي سيتم تأديتها برؤية جديدة، ومقطوعة "تيكو تيكو" للمؤلف زيكوينها دي أبرو، ومقطوعة "كانكون ديل مارياشي" للمؤلف باكو رينتيريا، هذا إلى جانب موسيقى المؤلف جيراردو موتاس رودريغوس "لا كومبارسيتا"، ومقطوعة "بور أونا كابيزا" للمؤلف كارلوس جارديل.
وتأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" استكمالًا لسلسلة "نصير شمّة والأصدقاء"، بهدف نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم حاليًا. ويتم بث الجلسات الموسيقية عادةً أيام الأربعاء، حيث يقدم موسيقيو "بيت العود" عروضًا موسيقية رائعة من منازلهم حول العالم.

نصير شمّة هو مايسترو عراقي عالمي وعازف عود حائز على أكثر من 60 جائزة ووسامًا، وقد أصدر عددًا من الألبومات الموسيقية في إيطاليا ومصر والجزائر والمملكة المتحدة مع أكثر من 60 مقطوعة موسيقية. وحصل على لقب "فنان اليونسكو من أجل السلام" و"سفير النوايا الحسنة" لدى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، ويواصل شمّة مع خريجي بيت العود الموهوبين تكريس مواهبهم لنشر رسالة الأمل في المجتمع.

ضمت سلسلة "بيت العود في ضيافتك" عددًا من الحفلات الموسيقية بما في ذلك حفل "القانون الجديد"، و"نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود"، و"الغناء العربي الكلاسيكي"، و"غناء شهر رمضان المبارك"، و"يونيفرسال موزارت"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في زمن كورونا.. معرض أبوظبي للكتاب يختتم جلساته الافتراضية

كوارانتانيا مانيا.. مركز الفنون يقدم عرضا افتراضيا لمجموعة كورال أبوظبي

نصير شمة يحتفي بموسيقى موزارت في حفل افتراضي عبر الإنترنت

تخصيص مبادرة "نقرأ للأطفال" لتعليم أسرار النجوم والفضاء خلال شهر يوليو

جوجنهايم أبوظبي يختتم برنامجه الافتراضي "في الاستوديو"

ترشيحاتنا

4000 فرصة عمل .. الكهرباء تعلن عن خبر سار للمواطنين .. فيديو

ضربا حصانا حتى الموت.. النيابة تحقق مع صاحب عربة كارو وعاطل

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

مكشوف من الظهر.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا من وسط الطبيعة

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جمهوره بعد توضيح أسباب نجاحه .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الظهر.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا من وسط الطبيعة

"الشباب والرياضة" تستضيف "حواس" في اللقاء الفكرى الثانى "اتكلم"

كارثة جديدة .. تحول البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا