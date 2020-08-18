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رياضة

الفيفا آخر من يعلم.. أحمد مجاهد يسخر من انقطاع الكهرباء عن اللجنة الأوليمبية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:08 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
سخر المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق من انقطاع الكهرباء عن اللجنة الأوليمبية مؤخرا.


كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى يوم ٣٠ نوفمبر القادم.



قال المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. ذا عرف السبب بطل العجب تعجبت لعدم سماع مداخلات لرئيس الاوليمبية تخص الجبلاية و التصنيف و التوفيق وخلافه منذ ايام لكن بعد علمي بقطع الكهرباء عن اللجنة فتأكدت أن المشكلة تكمن في عدم شحن الموبايلات.



اضاف.. ولا اعلم ماذا يحدث اذا علمت الفيفا أن الذي ملأ الدنيا تفسيرات مقطوع عنه التيار الكهربائي.


يذكر أن اللجنة الأوليمبية برءاسة المهندس هشام حطب أرسلت للجبلاية خطابا بعدم إجراء فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة الا بعد الانتهاء من بطولة الدورى الممتاز والتصنيف الخاص بالأندية.
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