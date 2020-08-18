AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده.. رأي صادم لـ إبراهيم نصر في مقالب رامز جلال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:43 م
ابراهيم نصر - رامز
ابراهيم نصر - رامز جلال
Advertisements
سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء، 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل 12 مايو من العام الحالي 2020، واشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

وكشف الفنان إبراهيم نصر، في لقاء متلفز مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن عدم إعجابه ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، وقال :" هذه ليست برامج مقالب ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف وهذا شيء سخيف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تكشف تفاصيل رفضها مقالب رامز جلال

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر المقولات الكوميدية لـ إبراهيم نصر

ترشيحاتنا

بعد تصدره التريند.. ماذا يحدث إذا وضع زيت الحشيش على الشعر؟

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري.. من هو جميل عياش

في ذكرى ميلاده.. رأي صادم لـ إبراهيم نصر في مقالب رامز جلال

بعد موافقة البرلمان على القانون.. 6 اختصاصات لهيئة الأوقاف وهذه حقيقة إلغاء الوزارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد