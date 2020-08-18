في ذكرى ميلاده.. رأي صادم لـ إبراهيم نصر في مقالب رامز جلال

تحل اليوم الثلاثاء، 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل 12 مايو من العام الحالي 2020، واشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.
إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.
بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.
وكشف الفنان إبراهيم نصر، في لقاء متلفز مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن عدم إعجابه ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، وقال :" هذه ليست برامج مقالب ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف وهذا شيء سخيف".