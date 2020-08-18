في ذكرى ميلاده.. رأي صادم لـ إبراهيم نصر في مقالب رامز جلال

اشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. تحل اليوم الثلاثاء، 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر ، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل 12 مايو من العام الحالي 2020، و





إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.





بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.



