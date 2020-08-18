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المحكمة الخاصة بلبنان: براءة ثلاثة من المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري ..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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آيات أحمد
دانت المحكمة الخاصة بلبنان، المتهم الرئيسي فى قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريرى، حيث أكدت أن الأدلة ضد ثلاثة متهمين فى قضية اغتيال الحريري غير كافية.

وقضت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم ببراءة ثلاثة من المتهمين فى قضية اغتيال رفيق الحريرى، مشيرة إلى أن الأشخاص المتهمين فى قضية اغتيال الحريرى يرتبطون بجهة منظمة، وقد قرروا قتله بسبب توجهاته السياسية.

وأكدت أن عملية الاغتيال كان لها ارتباطات سياسية ولكن الأدلة لا تثبت من وجه باغتياله، موضحة أنه ما كانوا ليقرروا تنفيذ الاغتيال إلا بعد تحليل المنافع والأضرار من تصفيته واغتياله.

وتابعت أن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق لم يكن محض الصدفة ولكنه تم التخطيط له بدقة، ومن المرشح أن قرار السير فى تنفيذ عملية الاغتيال قد اتخذ فى فبراير 2005.

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