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رياضة

الدوري المصري.. خطأ كارثي من حارس طنطا يهدي حرس الحدود الهدف الأول.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:25 م
فريق طنطا
فريق طنطا
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محمد السعيد
تقدم فريق حرس الحدود على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.


جاء هدف حرس الحدود من كرة طبيعة للغاية أعادها دفاع طنطا إلى حارس الفريق محمد أشرف لتمر الكرة منه بغرابة شديدة وتسكن الشباك في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.


وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ محمد صلاح كمدير فني لفريق طنطا، والذي تولى مهمة قيادة الفريق مؤخرا خلفا لـ أيمن المزين.


ويحتل حرس الحدود المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

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