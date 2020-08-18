أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

وتابع "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى".





وقال سعد الحريري "لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري (الأب)".





وحول المحكمة قال سعد الحريري:إن" مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع".









وحول المحكمة قال سعد الحريري:إن" مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع".









إلا أن الحريري أكد على إنه يقبل بما أصدرته المحكمة بقوله :"نقبل بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".







