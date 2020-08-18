أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

في أول تعليقٍ له حول محاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قال الابن سعد الحريري، إنه يريد القصاص العادل من قتلة أبيه.
وأضاف "الحريري"، أن العدالة بحق قتلة رئيس الوزراء الراحل سيتم تنفيذها.
وتابع "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى".
واكد الحريري إنه لن يقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب، مشيراً إلى الامر بقوله " واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله".
وقال سعد الحريري "لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري (الأب)".
وحول المحكمة قال سعد الحريري:إن" مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع".
وحول المحكمة قال سعد الحريري:إن" مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع".
إلا أن الحريري أكد على إنه يقبل بما أصدرته المحكمة بقوله :"نقبل بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وفي شأن المرفأ والانفجار الرهيب، لفت الحريري إلى إنه لن يكون هناك تنازل في حق ضحايا مرفأ تفجير بيروت.
بينما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تحقيق العدالة بجريمة قتل الحريري يتجاوب مع رغبة الجميع.
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.
وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.
ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة ودانت واحدًا.