AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد ثلاثة أيام من طرحها.. "اعتزل ما يؤذيك" تصل لمليون مشاهدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

بعد ثلاثة أيام على إطلاق الفنان الشاب "محمد مجدي" لكليب أغنيته الجديدة "اعتزل ما يؤذيك" على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وصل عدد المشاهدات ما يقارب مليون مشاهدة حتى الآن بجانب ردود الأفعال الإيجابية على الكليب وطريقة التصوير.


الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان وغناء الفنان محمد مجدي.


وصرح مجدي بأنه تم الانتهاء من الألبوم كاملًا ولكنه سيقوم بنشره بطريقة السنجل تقريبًا أغنية كل شهر.


وأضاف أن "اعتزل ما يؤذيك" انتهى منها منذ ثلاثة سنين وكنت يتمنى أن تكون أول أغنية في الألبوم وعندما حان الوقت المناسب قمت بتصويرها ونشرها مباشرة.


وتابع محمد مجدي، قائلا "إنه يتمنى أن تمثل الاغنية طاقة إيجابية لكل الناس كما كانت لي، وفيها رسالة واضحة أن كل ما يضايقك اتركه وعيش حياتك كما تريد"، مشيرا إلى أن طابع الكليب تميز ببث الطاقة الإيجابية لكل الناس وتميز بتصويره المتميز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"اعتزل ما يؤذيك" جديد محمد مجدي

ترشيحاتنا

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

برفقة زوجها.. شيرين عبد الوهاب بإطلالة تكشف زيادة في وزنها

بعد تصدره التريند.. ماذا يحدث إذا وضع زيت الحشيش على الشعر؟

الوجه الجميل بين القطبين.. مدافع الزمالك يوجه رسالة لـ محمود متولى بعد إصابته بالصليبي

تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

من المدفون في البقيع وأين يقع ؟ .. مركز الأزهر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن