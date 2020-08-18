AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ولهان لـ راشد الماجد تحقق 15 مليون مشاهدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:37 م
راشد الماجد - ولهان
راشد الماجد - ولهان
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "ولهان" لـ الفنان راشد الماجد، 15 مليون و8 ألاف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الماضى. 

وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك". 

ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك". 

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات قليلة من طرحها.. ولهان لـ راشد الماجد تحقق نصف مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 2 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 4.3 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 5.4 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تقترب من 7 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

محمد صلاح الجديد.. نادٍ إيطالي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

هل إنفاق المرأة من مرتبها فى بيت الزوجية يحسب لها صدقة ؟

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن