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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن نتيجة بعثات العام الثالث ويؤكد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خير سفراء لنا بالخارج

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:48 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم

اعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن نتيجة بعثات العام الثالث 2019/2020  من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022  وذلك فى إطار مواكبة توجهات واحتياجات الدولة وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030  .

وأشار الدكتور منصور الي ان الإعلان الثالث  شهد تقدما ملحوظا ، حيث تمت الموافقة علي ترشيح سبعه من اعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة و تخصصاتها ما بين بعثات خارجية واشراف مشترك ومهمات علمية الي كندا واستراليا والولايات المتحدة الامريكية  .

اضاف الدكتور منصور ان  تلك البعثات تهدف الي تطوير منظومة التعليم العالي بصفة عامة ورفع كفاءة البحث العلمي داخل الجامعة اضافة لصقل قدرات اعضاء هيئة التدريس ودعم عملية التبادل الثقافي والحضاري بين مصر وغيرها من الدول .

جدير بالذكر، انه تم ترشيح كل من عبد الرحمن محمد عبد الحميد المدرس المساعد بكلية الحقوق لبعثة خارجية الي كندا و مصطفي محمد سيد المدرس المساعد بكلية العلوم الي استراليا وترشيح الدكتور السيد علي السيد بكلية السياسة والاقتصاد الي مهمة علمية الي الولايات المتحدة الامريكية وبالنسبة للاشراف المشترك تم ترشيح كل من محمود حسين سيد المدرس المساعد بكلية الحقوق و هند ممدوح شعبان المدرس المساعد بكلية الطب و احمد خالد عبد الرازق المدرس المساعد بكلية  الطب البيطري و اسماء صابر رياض المدرس المساعد بكلية  العلاج الطبيعي.









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