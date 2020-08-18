ننشر أول صورة للمتهمين بتعذيب حصان حتى الموت في الوايلى

نجح ضباط مباحث القاهرة فى تحديد هوية المتهم بتعذيب حصان حتى الموت بمنطقة الوايلى، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق .





كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " يظهر فيه شخصين يقومان بضرب حصان ملقى على الأرض حتى مات.





على الفور تحرك رجال المباحث الذين تمكنوا من تحديد هوية المتهمين وتبين أن المتهم الاول يدعى/ سيد محمود محمد محمود وشهرته صابر مواليد١٩٦٩ عاطل ومقيم الوايلى (صاحب عربية كارو)، والثانى يدعى / عربى عبد العال فراج مواليد ١٩٦٤ عاطل ومقيم الوايلى.





وبمواجهتما اعترفا بالواقعة وقرر الاول ان الحصان كان فى حالة إغماء وانه كان يقوم بمحاولة اسعافه الا انه قام بضربه بعصا حتى فارق الحياة وقاما بالتخلص منه بالقاءه بشارع بورسعيد.