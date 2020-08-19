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برلمان

محلية النواب عن أزمة الجراجات: مالك العقار لن يحصل على أى تراخيص إلا بشروط

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:00 ص
الجرجات المخالفة
الجرجات المخالفة
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القسم السياسي
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة في الوقت الحالي قامت بوقف جميع التراخيص الخاصة بالعقارات بشكل عام وتراخيص الجراجات الخاصة وذلك لضمان تحقيق الشروط والمواصفات القياسية ومدي تطبيقها علي ارض الواقع، نظرا لكم المخالفات التي تم رصدها في الأونة الأخيرة بتحويل جراجات العقارات لمحال تجارية.

أوضح "النويشي" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المحليات تعمل علي قدم وساق من أجل التصدي لمخالفات الشوارع، متابعًا، بأن لجنة الإدارة الهندسية تقوم بحملات بحث وتفتيش قبل إعطاء التراخيص وان مالك العقار لن يحصل على أية تراخيص بدون الاطلاع على موافاته للشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

وفي نفس السياق أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تمنح الترخيص بمثابة عقد بينها وبين المواطن، فلابد من احترام قواعد وبنود هذا العقد الذي يعود بالنفع علي المواطن بالمقام الأول، وللتصدي للظواهر الناتجة عن عدم الالتزام والفوضى، والتي من شأنها خلق ظواهر سلبية جديدة بالشارع المصري.

يأتى ذلك بعد أن طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات إلى أنشطة تجارية بكافة المدن والمراكز والأحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية.

كما طالب " زين الدين " فى بيان له الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الملف الهام متهما الحكومة بالتقصير والإهمال فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن عدم استغلال الجراجات خاصة داخل عواصم المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والاسكندرية وغيرها من المحافظات الاخرى ادى الى حدوث تكدس وفوضى مرورية لاعلاج لها، مطالبا من الحكومة الإسراع فى حل الازمات المرورية المزمنة داخل عواصم المحافظات الكبرى.
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