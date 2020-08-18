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رياضة

بيراميدز يخوض مرانه الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:54 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه تقرر أن يخوض فريق الكرة المران الأخير قبل مباراة سموحة في الدوري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الجمعة على نظيره نادي سموحة باستاد الإسكندرية الرياضي، في إطار لقاءات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش استقر على أن يخوض الفريق تدريباته يومي الثلاثاء والأربعاء بملعب النادي بالدفاع الجوي، والسفر صباح الخميس إلى مدينة برج العرب وخوض المران الأخير هناك في السادسة مساء، قبل خوض لقاء الجمعة.

أوضح المدير الرياضي أن لاعبي بيراميدز سيخضعون للمسحة الخاصة بمباراة سموحة مساء الأربعاء بملعب النادي قبل السفر في اليوم التالي مباشرة للإسكندرية.
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