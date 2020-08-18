استشارى: توبيخ المرأة لزوجها باستمرار أول طريق الانفصال العاطفي.. فيديو

قالت الدكتورة إكرام خليل، استشارى العلاقات الاسرية، إن طبيعة الرجل تختلف من شخص لآخر، لافتة إلى ان الرجل لا يحب أن يواجه زوجته بأخطائها ولكنه يختار الانسحاب ويدخل الكهف للابتعاد عن المشكلات.





وأضافت استشارى العلاقات الأسرية، خلال حديثها ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " دي إم سي" ان الرجل احيانًا يبتعد عن المشكلات خوفًا من المواجهة، أو خوفًا من الفشل والاحباط.





وتابعت أن الزوج أحيانًا يبتعد عن مشكلاته مع زوجته ويبحث عن عناصر تسلية تملأ الفراغ العاطفي لديه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى او التليفونات.









وأوضحت أن توبيخ الزوجة لزوجها بشكل مستمر هو اول طريق الانفصال العاطفي، منوهة الى أن الأطفال يتأثرون نفسيا بالخلافات بين الوالدين.