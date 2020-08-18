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فن

عبدالله بوجديح يخوض أولى تجاربه السينمائية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:46 م
المطرب الخليجي عبدالله
المطرب الخليجي عبدالله بوجديح
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سعيد فراج
كشف المطرب والشاعر الخليجي عبدالله بوجديح عن خوض أولى تجاربه السينمائية، حيث يشارك في بطولة فيلم ممرات آمنة، والذي يدور في إطار أكشن رومانسي.

وفيلم ممرات آمنة من بطولة عبدالله بوجديح وحموده الكندري وإيمان الفيصل، ومحمد الدوسري، وهو من تأليف منى نوفل من إخراج عبدالله الحنيان.

يذكر أن عبد الله بوجديح مطرب وشاعر خليجي، بدأ مسيرته في مجال الشعر منذ عام 2008م وله قصائد بالشعر العامي والفصحى، القا بعض منها في عدة مناسبات، مثل معرض جدة الدولي للكتاب ومعرض الكويت الدولي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وكانت آخر اغنياته "ما دريت" وهي من كلماته وألحانه، وسبقتها أغنية "امنعوني"، وأغنية "مستغرب".
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