هويدا دويدار تكتب: تطبيع العقول العربية





إننا عندما نذكر كلمة تطبيع لا يطل فى عقولنا سوى التطبيع الاسرائيلى، فنحن بالفعل بصدد أمر يدبر له من الكيان الصهيونى للتلاعب بعقول ابنائنا وطمس هويتهم، وإن الانترنت أصبح وسيلة هامة لكافة الشباب باختلاف أعمارهم واختلاف ثقافاتهم فقد أصبح وسيلة لا يستطيع الشباب الإستغناء عنها فكثير من الأحيان تستخدم كوسيلة للمعرفة أو التواصل مع العالم المفتوح ومع التوسع والانتشار.

بدأت الصهيونية التنبه للأمر منذ فترة وبدأت بغزو عقول الشباب ببث مقاطع لشباب يتحدثون العربية بطلاقة ويتوددون بلطف شديد ويتواصلون مع شبابنا العربى ويقيمون الأحاديث حول تمدنهم وتحضرهم وما حصدوه من علم واسع فيعملون على التأثير فى العقول وينشرون مقاطع مرئية لدولة إسرائيل ويظهرون منها ما ليس فيها حيث يظهرونها بشكل مبهر، فهم يسعون جاهدين محو فكرة أن إسرائيل هى العدو الأول لكل عربى.

وللأسف نجد الكثير من شبابنا ينساقون وراء هذه الدعوات والأحاديث ، فهل ستنجح إسرائيل فى التلاعب بعقول الشباب ؟؟ هل سينسى أبناؤنا قضاياهم ؟؟ لدينا العديد من التساؤلات التى تطل علينا أمام هذه الجائحة.

فمع إنحسار الدور التربوى للمدارس بشكل كبير وعدم الوعى الدينى والإرشادى مع انشغال الأسر وراء الرزق، وحالة الإنفتاح بدون مقابلة ذلك بتوعية كافية وثقافة موجهة، وإنتشار العقول الفارغة فاقدى الهوية ذات مبادئ مائعة أصبح أمر مفزع ومع هذا، سنجد أننا ننساق إلى ذاك الطريق لا محالة !!!! وهنا التساؤل ..كيف سنتصدى لهذا الغزو الفكرى ؟؟

فمن خلال الملاحظة وجد أن هناك نسبة كبيرة من الشباب غير مهتمين بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة فقد عوضهم الإنترنت عن هذا فلم تصبح برامج التوك شو تجذبهم أو تلفت أنظارهم بل يتابعها فئة قليلة جدا من الشباب ويتابعها من تخطوا هذه المرحلة، وهذا ما أدركته الصهيونية فلديها من يلاحظون ويحللون المجتمعات المحيطة.. ومن هنا يجب علينا غزو هذا المجال بكثافة ونشر الثقافة العربية وإختيار كوادر شبابية تعرض المحتوى بصورة جذابة وإمدادهم بالمعلومات الكافية.

مع فتح منتديات للحوار مع الشباب بكثافة للتعرف على قضاياهم وميولهم واحتوائهم بشكل كافى لتقوية النازع الدينى وإثارة الجوانب الوطنية

ومن واجب المعنيين بالأمر التحرك بشكل أسرع حتى لا يفقد شبابنا هويتهم العربية ونسيانهم أن أبناء صهيون هم العدو الأول للشعوب العربية

ووضع رقابة صارمة على الانترنت إن أمكن ذلك، حتى لا تكون عقول أبنائنا مرتع للمضللين ومزيفى الحقائق.



