عرض مسلسل أستاذ ورئيس قسم لـ عادل إمام.. غدا

تبدأ قناة MBC مصر من غدًا الأربعاء عرض الدراما الإجتماعية المُميزة " أستاذ وررئيس قسم" يوميًا في تمام الثامنة مساء.





ففي تجربة درامية ثرية ومُختلفة يُعيد التاريخ نفسه مع النجم عادل إمام، فبعد أن بدأ حياته طالبًا في كلية الزراعة، يعود لنفس الكلية أستاذ جامعي مرموق ومُعارض سياسي بارز عبر أحداث مُسلسل "أستاذ ورئيس قسم"





حيث يُقدم شخصية المُفكر اليساري والأستاذ الجامعي فوزي جمعة، الذي يتعرض للاعتداء بسبب مواقفه المعارضة للنظام، في الأحداث الساخنة خلال الشهر الأخير من عام 2010، أي قبل اندلاع الثورة ببضعة أسابيع، وينُقل على إثر هذا الإعتداء إلى المستشفى في حالة حرجة.





وأيضا:





يضيء العمل الدرامي على رحلة "فوزي جمعه" في معارضته للنظام في حياته اليومية وداخل حرم الجامعة، وهو يشكّل مثالًا أعلى لمجموعة من طلابه، ويطلقون على منزله "بيت الأمة"، وفي الوقت ذاته هو محطّ انتقاد لمجموعة أخرى من الطلبه، إضافة إلى نقمة زملائه من أساتذة الجامعة عليه، واعتباره محرّضًا على الانقلاب.





يجمع مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع عادل إمام، كل من نجوى ابراهيم، وأحمد بدير، وأحمد راتب، وهيثم أحمد زكي، ومحمد الشقنقيري، وطارق عبد العزيز، رشا مهدي، وطارق الإبياري، ومحمد عبد الرحمن، وصفاء الطوخي،أحمد حلاوة، وضياء المرغيني، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ويوسف فوزي، وعبد الرحمن ابو زهرة، ورشوان توفيق، وسميرة عبد العزيز، وياسر علي ماهر، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.