التصديري لمواد البناء: 154 مليون دولار صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال 6 أشهر

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفاض صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال (يناير - يونيو) 2020 بنسبة 22% لتسجل 154 مليون دولار مقابل 199 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.





وأوضح المجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري التصدير لنحو 91 دولة منهم 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال الفترة ذاتها عام 2019 شملت (إريتريا - مالي - المالديف - إندونيسيا - مولدوفا - نيكاراجوا - السنغال - نيوزيلندا - البوسنة والهرسك - السلفادور - بيرو - سويسرا - البحرين)".









وأشار إلى أن هناك 10 دول استحوذت على 69.4% من إجمالي صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 106 ملايين و895 ألف دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري مستحوذة على 16.6% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 25 مليونًا و504 آلاف دولار في مقابل 12 مليونًا و58 ألف دولار بزيادة 112%.









ولفت إلى ارتفاع صادرات الزجاج إلى تركيا بنسبة 1% لتسجل 21 مليونًا و527 ألف دولار مقابل 21 مليونًا و406 آلاف دولار لتستحوذ على 14% من إجمالي قيمة الصادرات، فضلًا عن زيادة صادرات الزجاج خلال الفترة السابق ذكرها للمغرب بنسبة 15% لتسجل 6 ملايين و157 ألف دولار مقابل 5 ملايين و357 ألف دولار.









وذكرت أن صادرات مصر من الزجاج لهولندا انخفضت بالرغم من استحواذها على 7.8% بما قيمته 12.067 مليون دولار مقابل 14 مليونًا و737 ألف دولار، كما انخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاته إلى إسبانيا بنسبة 37% خلال الفترة السابق ذكرها لتبلغ 9 ملايين و953 ألف دولار مقابل 14 مليونًا و176 ألف دولار.









وأوضح أن صادرات الزجاج لإيطاليا تراجعت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري لتبلغ 10 ملايين و476 ألف دولار مقابل 13 مليونًا و688 ألف دولار بنسبة 23%، بينما بلغت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته إلى السوادن نحو 7 ملايين و401 ألف دولار مقابل 8 ملايين و966 ألف دولار بنسبة 17%، وللجزائر نحو 6 ملايين و175 ألف دولار مقابل 9 ملايين و587 ألف دولار بنسبة 36%.









وأشار المجلس إلى أن صادرات مصر من الزجاج لبريطانيا تراجعت بنسبة 38% لتبلغ 4.089 مليون دولار مقابل 6 ملايين و643 ألف دولار، ولبولندا نحو 4 ملايين و546 ألف دولار مقابل 6.38 مليون دولار بنسبة انخفاض 29%.