تحرك برلمانى عاجل لفرض غرامات مالية على أصحاب الجراجات المخالفة

تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق عقوبات المخالفة لقانون البناء، وذلك لتفاقم أزمة الجراجات المخالفة واستخدامها للأنشطة التجارية مما أدي إلي حدوث كوارث كبري تسببت في خلق حالة من الاختناق المروري.





طالب "كمال" في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بضرورة قيام المحافظين بتطبيق بنود القانون، إضافة إلي فرض غرامات مالية على اصحاب الجراجات المخالفة بجانب سحب تراخيص العقار، واستكمل حديثه قائلا" حرائق الشهر الماضي تسببت في احتراق 35 سيارة بشوارع المحافظات"، وكان ذلك نتيجة عدم توافر أماكن لأنتظار السيارات .





عبر عضو مجلس النواب ،عن إستيائه من الحالة المروروية للشارع المصري فقد تحول إلي جراج عمومي ،فضلا عن كم المشاجرات والمشاحنات التي تنتج من إغلاق الشوارع ،نتيجة سوء إستغلال الجراجات الخاصة بالعقارات .





وأشار النائب أنه، لابد من قيام المسؤولين بتفعيل القوانين وتوقيع العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الفوضي واللامبالة التي من شأنها خلق كواراث ومشكلات تضر بالصالح العام للمواطنين .



