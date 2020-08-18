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رياضة

خطأ كارثي.. حرس الحدود يتقدم على طنطا بهدف نظيف في الشوط الأول

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:58 م
فريق طنطا
فريق طنطا
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مجدي سلامة
 انتهى الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.


جاء هدف حرس الحدود من خطأ كارثي من دفاع طنطا الذي أعاد الكرة إلى حارس الفريق محمد أشرف لتمر الكرة منه بغرابة شديدة وتسكن الشباك في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.


وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ محمد صلاح كمدير فني لفريق طنطا، والذي تولى مهمة قيادة الفريق مؤخرا خلفا لـ أيمن المزين.


ويحتل حرس الحدود المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.
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