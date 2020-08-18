حالات كورونا انخفضت.. دينية النواب تبحث مطالب المواطنين لفتح المساجد لصلاة الجمعة

انعقدت لجنة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، منذ قليل، لبحث مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، خاصة في ظل انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وغاب وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية عن حضور اجتماع لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ما تسبب في استياء وغضب اللجنة، والتي استنكرت الموقف.





وحضر الاجتماع من الحكومة كل من: جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتورة هناء أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بوزارة الصحة، وكرار محمد ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور صبري علي مدير عام بوزارة الأوقاف، والدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف.





وقال رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لدعوة وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لحضور اجتماع في اللجنة لبحث ودراسة التلبية العاجلة لمطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، ورئيس المجلس والأمين العام وافقوا علي الدعوة وانعقاد اللجنة علي الفور لأن ذلك مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب برلماني.





وتابع العبد: "مع احترامي لمن حضروا من ممثلي الوزارات المعنية لكن كان يجب حضور الوزراء المدعوين، ليقولوا ويوضحوا الأمر للشعب، إذا كان إيجابيا أو سلبيا مع بيان الأسباب والمبررات"