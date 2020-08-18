أخبار العلوم والتكنولوجيا.. TED بالعربي منصة متطرفة .. أوراكل تنافس مايكروسوفت وتويتر لشراء تيك توك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات جديدة تمنع أي شركة أجنبية مصنعة للمعالجات من بيع أى منتجات لها تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية إلى شركة هواوى الصينية، دون الحصول على ترخيص.
لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه منصة TED العالمية، في نشر الأفكار والآراء والخبرات من خلال متحدثيها الذين ألهموا مجتمعاتهم والعالم، وتحدوا الظروف ليكونوا علماء أو رواد أعمال أو قادة، ولكن تغير الأمر لتتحول المنصة عن طريق نسختها العربية موقع TED بالعربي إلى نشر التطرف بعد شراكة قطرية لمدة عامين.
أفادت تقارير أن شركة أوراكل الأمريكية Oracle، قد دخلت في مفاوضات في صفقة شراء تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، لتنضم إلى الشركات المهتمة بشراؤه مثل مايكروسوفت وتويتر.
حذر عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، من استخدام موقع TED تيد النسخة العربية، مع الإبقاء على متابعة النسخة الدولية منه، وذلك بعد دخول دولة قطر في شراكة الموقع لمدة عامين، لاستقطاب أصحاب الرأى وبث الأفكار المسمومة من خلال الموقع.