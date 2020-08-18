أخبار العلوم والتكنولوجيا.. TED بالعربي منصة متطرفة .. أوراكل تنافس مايكروسوفت وتويتر لشراء تيك توك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





الحكومة الأمريكية تحظر على أي شركة أجنبية التعامل مع هواوي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات جديدة تمنع أي شركة أجنبية مصنعة للمعالجات من بيع أى منتجات لها تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية إلى شركة هواوى الصينية ، دون الحصول على ترخيص.





من أكبر منصة للآراء بالعالم.. موقع TED بالعربي حاضن للتطرف والأفكار المسمومة بعد شراكته مع قطر

لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه منصة TED العالمية، في نشر الأفكار والآراء والخبرات من خلال متحدثيها الذين ألهموا مجتمعاتهم والعالم، وتحدوا الظروف ليكونوا علماء أو رواد أعمال أو قادة، ولكن تغير الأمر لتتحول المنصة عن طريق نسختها العربية موقع TED بالعربي إلى نشر التطرف بعد شراكة قطرية لمدة عامين.











