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أخبار البلد

%80 من قراء صدى البلد يؤيدون عودة صلاة الجمعة والجنازة بضوابط كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:22 م
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع
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نورهان خفاجي
أيد 80% من قراء "صدى البلد" عودة صلاة الجمعة والجنازة وفقا لضوابط وقائية محددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب 17% من القراء خلال استطلاع أجراه الموقع على مدار الساعات الماضية، عن رفضهم لعودة صلاة الجمعة خلال هذه الفترة بسبب تفشي الفيروس المستجد، فيما أعرب 3% آخرون عن عدم اهتمامهم بالأمر.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت أمس الإثنين، أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، حيث إنها هي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لم تصدر أي بيان بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة، حيث أن الأمر متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وما يصدر عن الاجتماع من قرارات.

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