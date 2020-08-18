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القطاع مهدد بالظلام.. توقف عمل محطة توليد الكهرباء في غزة بعد نفاذ الوقود.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:33 م
محطة توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اعلان شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة الفلسطيني عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، إثر وقف إسرائيل إمدادات الوقود ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة، وهو ما يهدد سكان مناطق واسعة في القطاع بالعيش في الظلام حتى انتهاء تلك المشكلة.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة المحاصر مع استمرار التصعيد مع حركة حماس منذ نحو أسبوع.

وتمثلت العقوبات المفروضة في إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع وإغلاق البحر أمام الصيادين بالإضافة إلى وقف إمدادات الوقود.

وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء فيما تستخدم إمدادات الوقود القادمة من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لتشغيل محطة توليد الكهرباء التي تنتج 63 ميغاواط من الكهرباء للقطاع.
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