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194 ألفا سعر الشقة.. كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي بجميع محافظات مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:24 م
وحدات الإسكان الإجتماعى
وحدات الإسكان الإجتماعى
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هاجر إبراهيم
قال عبد الله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنه تم إنشاء حوالى 14 إعلانا لوحدات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سابقا كان المواطن يتقدم بأوراقه للبريد من أجل استلام الشقة، إلا أنه الأن أصبح التقديم إلكترونيا بدون أى أوراق ورفع مستنداته على السيستم بالموقع مع تسديد المقدم الخاص به.


وأضاف "رشدى" خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الإسكان الاجتماعى حقق نجاحا كبيرا فى تلك الفترة وتسليم الوحدات، موضحا أن هناك 1.5 مليون مواطن استفادوا من المشروع.


وتابع أن وحدات الإسكان الاجتماعى موجودة فى جميع محافظات مصر، ومنها القاهرة الجديدة ومدينة بدر واكتوبر والعاشر و15 مايو والشروق.


وأكد أن هناك شققا للإسكان الاجتماعى مساحتها 90 مترا عبارة عن 3 غرف نوم وتسليمها بالعدادات والمياه والكهرباء، حيث إنها كاملة التشطيب.


وأفاد أن أسعار الوحدات الأكثر من مساحة الـ90 مترا تبدأ من 194 ألف جنيه، لافتا إلى أن الدفع لا يتم دفعة واحدة، بل من الممكن دفعه خلال 20 عاما ودفع مقدم 15%، أى حوالى 25 ألف جنيه وتقسيط الباقى من خلال البنك.
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