برلمانية تتحفظ على إضافة رسوم جديدة للنظافة.. والسجيني: سكان الفيلات يدفعون 7 جنيهات

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة، فى قانون المخلفات الصلبة، لـسد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجورًا لتشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط.





وأكد أحمد السجيني، خلال كلمته بالجلسة العامة، ردا على اعتراض النائبة شيرين فراج، على الرسوم التى نص عليها القانون، مؤكدا أن هناك خللا اجتماعيا فى تحصيل الرسوم بالقانون الحالى.





وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن سكان الفيلات والقصور هم أغنى أغنياء مصر يدفعون 7 جنيهات فقط شهريا، وهو ما لا يرضى أحدًا، لافتا إلى أن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم الفئة محدودة الدخل والتى تصل من 2 جنيه إلي 4 جنيهات.





كان ذلك بعد أن اعترضت الدكتورة شريين فراج، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدة أنه يترتب عليه فرض رسوم مالية على المواطن دون خدمة مقدمة.





وأكدت خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، أن التشريع أغفل العائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة والتخطيط السليم للتخلص من القمامة واستخدام المدافن والمقالب بما يؤدي للإضرار بصحة المواطنين.







