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منوعات

مشاجرة عنيفة بين عشرات الأشخاص خارج بنزينة.. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

أظهرت لقطات، مثيرة لحظة اندلاع مشاجرة جماعية خارج محطة بنزين حيث تعارك حوالي عشرة أشخاص مع بعضهم البعض بالدلاء والصناديق والمضارب الخشبية والأطر المعدنية في مشهد صادم.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قام أحد المارة بتصوير المجموعة من الأشخاص وهي تضرب بعضها بعنف بأسلحة بدائية على طريق واترلو ، بمدينة   ستوك أون ترينت ، بمقاطعة ستافوردشاير البريطانية.


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وأشارت الصحيفة إلى انه تم استدعاء الشرطة إلى محطة الوقود وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 29 عامًا من المنطقة للاشتباه في قيادته لسيارة بشكل خطير ولا يزال قيد الاحتجاز.


وتبادل المتشاجرين اللكمات و القوا على بعضهم البدلاء والصناديق والمضاربة الخشبية، إيصال عضهم بجروح وكدمات جراء المعركة العنيفة.

 

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