مطلب شعبي.. دينية النواب تطالب الحكومة بسرعة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة

طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرار لتلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.





وقال "العبد"، أثناء اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مطلب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، "تطالب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لجنة إدارة الأزمة بسرعة اتخاذ قرار في هذا الموضوع مع الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية، لتهدئة وإطفاء غضب الشارع وتشوقه لأداء صلاة الجمعة، ونتمنى أن تصدر اللجنة فى اجتماعها غدا الأربعاء، قرارا يسعد الناس ولو علي سبيل التجربة".





وطالب الدكتور أسامة العبد، برفع توصية اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن هذا المطلب شعبى قبل أن يكون برلمانى، وإن البرلمان ينقل نبض الشارع، متابعا: "نطالب بهذا المطلب اهتداء بقرار لجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجماعة ونجاح التجربة، والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد والخروج من المساجد مباشرة عقب انتهاء الصلاة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرار بخصوص صلاة الجمعة ولو على سبيل التجربة، كما أننا نؤكد أن ذلك كله لابد أن يكون فى إطار ما يحقق المصلحة العامة، ونحن دائما نؤكد أن الحفاظ على النفس مقدم على أى شىء".





وشكر "العبد"، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موافقته على طلب اللجنة بعقد الاجتماع على الفور بمجرد تقديم الطلب، وكذلك الشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، قائلا: "مجلس النواب ممثل الشعب وعمل اللى عليه ونقل مطالب الناس، كما نشكر وزير شئون المجالس النيابية".



