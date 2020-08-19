أسعار الذهب اليوم 19-8-2020

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بمحالات الصاغة بعد ارتفاعه أمس الثلاثاء بمتوسط 19 جنيها في الجرام الواحد.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 889 جنيها.
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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1016 جنيه .
وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 762 جنيه مقابل747جنيه.
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 593 جنيه .
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 7112 جنيه و أوقية الذهب نحو 31.6 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 1.016 مليون جيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.